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1 час назад

Теннисист Шевченко разгромно проиграл де Минору на турнире в Барселоне

Матч ТВ

Россиянин Александр Шевченко не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Барселоне.

Теннисист Шевченко разгромно проиграл на турнире в Барселоне
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Шевченко, занимающий 98 е место в мировом рейтинге, в матче второго раунда уступил посеянному под восьмым номером австралийцу Алексу де Минору со счетом 0:6, 1:6. Встреча длилась чуть более часа.

Следующим соперником австралийского теннисиста станет болгарин Григор Димитров (11 й сеяный).

ATP 500. Barcelona Open Banc Sabadell. Барселона (Испания). Грунт. Призовой фонд — более 2,7 млн евро

Второй круг

Алекс де Минор (Австралия, 8) — Александр Шевченко (Россия) — 6:0, 6:1.

Теннис,Григор Димитров,Александр Шевченко,
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