Теннисист Шевченко разгромно проиграл на турнире в Барселоне

Россиянин Александр Шевченко не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Барселоне.
Шевченко, занимающий 98 е место в мировом рейтинге, в матче второго раунда уступил посеянному под восьмым номером австралийцу Алексу де Минору со счетом 0:6, 1:6. Встреча длилась чуть более часа.
Следующим соперником австралийского теннисиста станет болгарин Григор Димитров (11 й сеяный).
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Второй круг
Алекс де Минор (Австралия, 8) — Александр Шевченко (Россия) — 6:0, 6:1.