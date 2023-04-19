Теннисист Шевченко разгромно проиграл на турнире в Барселоне

Россиянин Александр Шевченко не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Барселоне.

Шевченко, занимающий 98 е место в мировом рейтинге, в матче второго раунда уступил посеянному под восьмым номером австралийцу Алексу де Минору со счетом 0:6, 1:6. Встреча длилась чуть более часа.