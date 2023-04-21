Елена Рыбакина снялась с матча второго круга турнира в Штутгарте

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Уроженка Москвы завершила свой путь на соревновании в Германии.

Седьмая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина снялась с матча второго круга турнира категории WTA-500 в Штутгарте.

Напомним, чемпионка Уимблдона (2022) встречалась с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей. Латиноамериканская теннисистка выиграла первый сет со счётом 6:1 и повела во втором (3:1), после чего Рыбакина снялась. До этого Елена брала медицинский тайм-аут.

Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. На счету казахстанской спортсменки три эйса, две ошибки при подаче и ни одного успешно использованного брейк-пойнта. Хаддад-Майя дважды подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале Беатрис встретится с третьей сеяной Онс Жабер из Туниса.