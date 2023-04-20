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14 минут назад

Рафаэль Надаль высказался о пропуске «Мастерса» в Мадриде

Чемпионат.com

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал пропуск грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Рафаэль Надаль высказался о пропуске «Мастерса» в Мадриде
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«К сожалению, я не смогу выступить в Мадриде. Травма до сих пор не зажила, и я не знаю, что мне нужно сделать, чтобы вновь участвовать в соревнованиях. Я тренировался, но несколько дней назад мы решили немного поменять курс восстановления, попробовали ещё одну методику. Хотим посмотреть, улучшится ли ситуация после этого. Не могу назвать сроки возвращения, потому что не знаю их. Вот так обстоят дела. У меня нет другого выхода, кроме как работать и продолжать сохранять позитивный настрой. Крепко всех обнимаю. Когда будут новости, я обязательно всё сообщу», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

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