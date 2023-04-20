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Действующий чемпион Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), действующим победителем которого является.

Действующий чемпион Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
© Чемпионат.com

В матче третьего круга Алькарас (1) со счётом 6:3, 7:5 обыграл соотечественника Роберто Баутиста-Агута (13). Продолжительность встречи составила 1 час и 54 минуты. Алькарас три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Баутиста-Агута один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Следующим соперником Алькараса в Барселоне станет ещё один испанец — Алехандро Давидович-Фокина (10).

Призовой фонд соревнований в Барселоне составил € 2 722 480. Они продлятся до 23 апреля.

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