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Хачанов проиграл Эвансу в третьем круге турнира в Барселоне

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвёртый раунд турнира серии ATP-500, который проходит на грунтовых кортах в Барселоне.

Хачанов проиграл Эвансу в третьем круге турнира в Барселоне
© Betassist

В матче третьего круга россиянин уступил представителю Великобритании Даниэлю Эвансу. Соперники провели на корте 1 час 29 минут. Британец победил в двух партиях со счётом 6:3, 6:4.

Хачанов сделал пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного из пяти заработанных брейк-пойнтов. Его оппонент выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из трёх брейк-пойнтов.

В матче четвёртого круга Эванс сыграет с победителем поединка третьего раунда, в котором встретятся норвежец Каспер Рууд и аргентинец Франсиско Серундоло.

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