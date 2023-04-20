Хачанов проиграл Эвансу в третьем круге турнира в Барселоне

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвёртый раунд турнира серии ATP-500, который проходит на грунтовых кортах в Барселоне.

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В матче третьего круга россиянин уступил представителю Великобритании Даниэлю Эвансу. Соперники провели на корте 1 час 29 минут. Британец победил в двух партиях со счётом 6:3, 6:4.

Хачанов сделал пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного из пяти заработанных брейк-пойнтов. Его оппонент выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из трёх брейк-пойнтов.