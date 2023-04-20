Хачанов проиграл Эвансу в третьем круге турнира в Барселоне
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвёртый раунд турнира серии ATP-500, который проходит на грунтовых кортах в Барселоне.
В матче третьего круга россиянин уступил представителю Великобритании Даниэлю Эвансу. Соперники провели на корте 1 час 29 минут. Британец победил в двух партиях со счётом 6:3, 6:4.
Хачанов сделал пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного из пяти заработанных брейк-пойнтов. Его оппонент выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из трёх брейк-пойнтов.
В матче четвёртого круга Эванс сыграет с победителем поединка третьего раунда, в котором встретятся норвежец Каспер Рууд и аргентинец Франсиско Серундоло.