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Российский теннисист Рублев вошел в состав сборной Европы на Кубок Лейвера

Российский теннисист Андрей Рублев вошел в состав сборной Европы на Кубок Лейвера 2023 года. Об этом в четверг сообщает пресс-служба турнира.

Российский теннисист Рублев вошел в состав сборной Европы на Кубок Лейвера
© РИА Новости

Соревнования пройдут в канадском Ванкувере с 22 по 24 сентября.

Помимо Рублева, в состав сборной Европы на данный момент вошел пятый номер мирового рейтинга грек Стефанос Циципас. За сборную мира сыграют канадец Феликс Оже-Альяссим (9-е место в рейтинге) и американец Фрэнсис Тиафо (12). В составы команд обычно попадает по шесть теннисистов, в прошлом году россияне не принимали участия в соревнованиях.

Рублев сыграет на Кубке Лейвера во второй раз. Россиянин участвовал в турнире в 2021 году, тогда в состав сборной Европы попал и его соотечественник Даниил Медведев.

Рублеву 25 лет, он занимает шестое место в мировом рейтинге, на его счету 13 побед на турнирах Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев и Анастасия Павлюченкова стали олимпийскими чемпионами в смешанном разряде. В том же году в составе сборной России Рублев стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Кубок Лейвера, в котором выступают сборная Европы и команда остального мира, пройдет в шестой раз. Сборная Европы выиграла четыре первых розыгрыша, в прошлом году победила команда остального мира. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

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