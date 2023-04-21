Первая ракетка мира раскритиковала решение МОК о допуске россиян на соревнования

«Права человека важны, но я всегда чувствую, что есть ценности, к которым нужно относиться с уважением, и СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией Российской Федерации) — это не то, чего мы хотим. Я была довольно откровенна по этому поводу с самого начала.



Прямо сейчас ситуация довольно сложная. Сначала атлеты из России и Беларуси были запрещены в других видах спорта, не в теннисе. Затем всё немного изменилось. Им начинают разрешать допуск, российским и белорусским игрокам, что сбивает с толку, потому что я чувствую, что на Украине ничего не изменилось. Это разбивает сердце», — сказала Ига Свёнтек Sportskeeda.