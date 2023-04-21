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Свёнтек объяснила, почему вышла на корт Штутгарта без символа поддержки Украины

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Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек объяснила, почему она сыграла в матче на турнире в Штутгарте без символа поддержки Украины — ленты в цветах флага, которую спортсменка прикрепляет на свой головной убор с начала СВО в феврале 2022 года.

Свёнтек объяснила, почему вышла на корт Штутгарта без символа поддержки Украины
© Чемпионат.com

«Я забыла. Это просто я такая глупая. Ничего не изменилось. Да, я забыла», — сказала теннисистка после матча Sportskeeda.

Ранее Ига Свёнтек неоднократно высказывалась против СВО, а также критиковала решение Международной федерации тенниса о допуске спортсменов из России и Беларуси на соревнования в нейтральном статусе. После начала СВО теннисисты стали одними из немногих российских атлетов, которые не были отстранены от международных турниров.

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