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Соболенко отыграла у Бадосы сет и брейк и третий год подряд вышла в полуфинал в Штутгарте

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте.

Соболенко третий год подряд вышла в полуфинал в Штутгарте
© Sports.ru

Соболенко обыграла Паулу Бадосу – 4:6, 6:4, 6:4. Белоруска уступала во втором сете 2:4, но взяла семь геймов подряд.

Соболенко вышла в полуфинал в Штутгарте третий год подряд. В 2021-м и 2022-м она была в финале, но проиграла Эшли Барти и Иге Швентек соответственно.

Она добралась до полуфинала четвертый раз в сезоне. У нее есть два титула: Аделаида и Australian Open.

Теперь Соболенко поборется с Каролин Гарсия или Анастасией Потаповой.

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