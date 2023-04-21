Соболенко третий год подряд вышла в полуфинал в Штутгарте

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте.

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Соболенко обыграла Паулу Бадосу – 4:6, 6:4, 6:4. Белоруска уступала во втором сете 2:4, но взяла семь геймов подряд.

Соболенко вышла в полуфинал в Штутгарте третий год подряд. В 2021-м и 2022-м она была в финале, но проиграла Эшли Барти и Иге Швентек соответственно.

Она добралась до полуфинала четвертый раз в сезоне. У нее есть два титула: Аделаида и Australian Open.