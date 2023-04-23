Пятая ракетка мира Циципас рассказал о матче с итальянцем Музетти

«Было очень тяжело. Нам пришлось много побегать на корте, соперник совершил несколько невероятных защитных ударов, которых я совсем не ожидал. Это был ментальный вызов, и я должен был бороться до конца с решимостью льва. Я просто вышел туда, чтобы сделать всё, что в моих силах. Очень сложный вызов. От меня потребовалось много самоотдачи и сил», — приводит слова Циципаса ATP Tour.