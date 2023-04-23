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1 час назад

Циципас — о матче с Музетти: это был ментальный вызов. Потребовалось много сил

Чемпионат.comиещё 1

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал победу над 20-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти в полуфинальном матче турнира категории ATP-500, проходящего в Барселоне (Испания). Матч завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:3.

Пятая ракетка мира Циципас рассказал о матче с итальянцем Музетти
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Было очень тяжело. Нам пришлось много побегать на корте, соперник совершил несколько невероятных защитных ударов, которых я совсем не ожидал. Это был ментальный вызов, и я должен был бороться до конца с решимостью льва. Я просто вышел туда, чтобы сделать всё, что в моих силах. Очень сложный вызов. От меня потребовалось много самоотдачи и сил», — приводит слова Циципаса ATP Tour.

Финальный матч турнира в Барселоне пройдёт сегодня, 23 апреля. Стефанос Циципас сыграет против испанца Карлоса Алькараса.

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