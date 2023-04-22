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Первая ракетка мира Джокович стал пятым теннисистом, снявшимся с «Мастерса» в Мадриде

Ранее от участия в турнире отказался испанец Рафаэль Надаль, итальянец Маттео Берретини.

Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Мадриде
© globallookpress.com

Первая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с турнира серии «Мастерс» в Мадриде, сообщается в социальных сетях организаторов.

Причиной стала травма, беспокоящая Джоковича. В пятницу сербский теннисист проиграл в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в Бане-Луке своему соотечественнику Душану Лайовичу.

«Желаем скорейшего выздоровления, надеемся увидеть на корте как можно скорее, Ноле», - говорится в пожелании организаторов мадридского турнира.

Ранее о пропуске мадридского турнира из-за травм заявили испанец Рафаэль Надаль, австралиец Ник Кирьос, хорват Марин Чилич, итальянец Маттео Берретини.

Турнир в Мадриде пройдет с 26 апреля по 7 мая.

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