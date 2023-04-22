Чесноков: Потапова показала отличный результат на турнире в Штутгарте

"Турнир в Штутгарте является одним из сильнейших в туре. Его сетка, как на турнире Большого шлема, и то не всегда сильные игроки доходят до стадии, когда остается 32 игрока. Полуфинал здесь - это отличный результат, она победила Гауфф, Гарсию, это просто нереально. Ничего страшного, что она проиграла Соболенко с таким счетом, сейчас Арина играет на уровне первой-второй ракетки мира", - сказал Чесноков.