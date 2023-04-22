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Чесноков: теннисистка Потапова показала отличный результат на турнире в Штутгарте

Россиянка Анастасия Потапова показала отличный результат на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте. Такое мнение ТАСС в субботу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Чесноков: Потапова показала отличный результат на турнире в Штутгарте
© globallookpress.com

В субботу Потапова со счетом 1:6, 2:6 проиграла белоруске Арине Соболенко в полуфинале турнира в Штутгарте. До этого россиянка победила пятую ракетку мира француженку Каролин Гарсию и американку Кори Гауфф, занимающую шестую позицию в рейтинге WTA.

"Турнир в Штутгарте является одним из сильнейших в туре. Его сетка, как на турнире Большого шлема, и то не всегда сильные игроки доходят до стадии, когда остается 32 игрока. Полуфинал здесь - это отличный результат, она победила Гауфф, Гарсию, это просто нереально. Ничего страшного, что она проиграла Соболенко с таким счетом, сейчас Арина играет на уровне первой-второй ракетки мира", - сказал Чесноков.

"Она к тому же дошла здесь до полуфинала парного турнира, так что это вдвойне хороший результат. Не думаю, что это как-то мешало ей в одиночке, она еще достаточно молода, чтобы играть много игр", - добавил собеседник агентства.

Потаповой 22 года, она занимает 24-е место в мировом рейтинге, на ее счету две победы на турнирах WTA в одиночном разряде.

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