Соболенко проиграла Свёнтек в финале турнира в Штутгарте

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Порше-Арена» в Штутгарте состоялся финальный матч турнира категории WTA-500 между двумя лидерами мирового рейтинга Игой Свёнтек (Польша) и Ариной Соболенко (Беларусь). Первая ракетка планеты оказалась сильнее – 6:3, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 50 минут. Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Соболенко пять эйсов, две ошибки при подаче и ни одного успешно использованного брейк-пойнта.