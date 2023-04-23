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Арина Соболенко проиграла Иге Свёнтек в финале турнира в Штутгарте

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Порше-Арена» в Штутгарте состоялся финальный матч турнира категории WTA-500 между двумя лидерами мирового рейтинга Игой Свёнтек (Польша) и Ариной Соболенко (Беларусь). Первая ракетка планеты оказалась сильнее – 6:3, 6:4.

Соболенко проиграла Свёнтек в финале турнира в Штутгарте
© Betassist

Встреча продлилась 1 час 50 минут. Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Соболенко пять эйсов, две ошибки при подаче и ни одного успешно использованного брейк-пойнта.

По ходу турнира Свёнтек одолела китаянку Чжэн Циньвэнь, чешку Каролину Плишкову и тунисскую теннисистку Онс Жабер. Соболенко была сильнее Барборы Крейчиковой (Чехия), Паулы Бадосы (Испания) и Анастасии Потаповой (Россия).

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