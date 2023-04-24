Российский теннисист обматерил мать во время матча в Мадриде

Сегодня российский теннисист Павел Котов на турнире «Мастерс» в Мадриде (Испания) встречался с представителем Бельгии Киммером Коппеянсом в полуфинале квалификации. Встреча осталась за россиянином (6:4, 3:6, 7:6).

Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. Котов сделал 7 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5.

В финале квалификации Котов сыграет с победителем матча Федерико Дебонис (Аргентина) — Есуке Ватануки (Япония).

Во время третьего сета Котов бурно отреагировал на подсказ своей матери. Его эмоциональная речь попала в трансляцию.

«Мам, если ты сейчас не завалишь *** (прим. закроешь рот), я дам мячиком в тебя. Это понятно?», — сказал Котов.