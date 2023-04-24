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44 минуты назад

Российский теннисист обматерил мать во время матча на турнире "Мастерс" в Мадриде

Газета.Ruиещё 2

Сегодня российский теннисист Павел Котов на турнире «Мастерс» в Мадриде (Испания) встречался с представителем Бельгии Киммером Коппеянсом в полуфинале квалификации. Встреча осталась за россиянином (6:4, 3:6, 7:6).

Российский теннисист обматерил мать во время матча в Мадриде
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. Котов сделал 7 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5.

В финале квалификации Котов сыграет с победителем матча Федерико Дебонис (Аргентина) — Есуке Ватануки (Япония).

Во время третьего сета Котов бурно отреагировал на подсказ своей матери. Его эмоциональная речь попала в трансляцию.

«Мам, если ты сейчас не завалишь *** (прим. закроешь рот), я дам мячиком в тебя. Это понятно?», — сказал Котов.

Павел Котов занимает 108-е место в рейтинг Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP). Лидировать продолжает серб Новак Джокович. На второй строчке расположился испанец Карлос Алькарас. На третье место поднялся россиянин Даниил Медведев. Он сместил с этой позиции норвежца Каспера Рууда. Еще один россиянин, входящий в топ-10, Андрей Рублев — шестой.

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