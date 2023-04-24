Теннисист из РФ пригрозил запустить мяч в мать по ходу матча в Мадриде

Молодой российский теннисист Павел Котов, 101 ракетка мира, жестко накричал на свою мать, которая во время квалификационного матча давала ему несвоевременные советы. Об этом пишет «Чемпионат».

Уточняется, что инцидент произошел на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), во время матча между Котовым и Киммером Коппеянсом (178-й номер рейтинга).

Теннисист обратил внимание на подсказки со стороны матери и в крайне резкой форме посоветовал ей не вмешиваться в игру. Он подчеркнул, что если женщина немедленно не замолчит, то он запустит теннисный мячик прямо в нее.

Встреча завершилась в пользу россиянина. Он выиграл со счетом 6:4, 3:6, 7:6(6).