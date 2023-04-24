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19 минут назад

Теннисист Котов пригрозил запустить мяч в мать по ходу матча в Мадриде

Илья Родин

Молодой российский теннисист Павел Котов, 101 ракетка мира, жестко накричал на свою мать, которая во время квалификационного матча давала ему несвоевременные советы. Об этом пишет «Чемпионат».

Теннисист из РФ пригрозил запустить мяч в мать по ходу матча в Мадриде
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что инцидент произошел на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), во время матча между Котовым и Киммером Коппеянсом (178-й номер рейтинга).

Теннисист обратил внимание на подсказки со стороны матери и в крайне резкой форме посоветовал ей не вмешиваться в игру. Он подчеркнул, что если женщина немедленно не замолчит, то он запустит теннисный мячик прямо в нее.

Встреча завершилась в пользу россиянина. Он выиграл со счетом 6:4, 3:6, 7:6(6).

Во вторник, 25 апреля, за выход в основную сетку престижных соревнований Котов сразится с японцем Йосуке Ватануки.

Теннис,Павел Котов,
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