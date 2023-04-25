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«Матч был очень тяжёлый». Павел Котов прокомментировал жёсткий срыв на мать в Мадриде

101-я ракетка мира, 24-летний российский теннисист Павел Котов прокомментировал неприятный инцидент по ходу его стартового матча в квалификации грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Матч был очень тяжёлый». Павел Котов прокомментировал жёсткий срыв на мать в Мадриде
©  Матч ТВ

Напомним, Котов жёстко, с нецензурными выражениями накричал на свою мать, которая была в его ложе.

«Мам, если ты сейчас не завалишь #####, я дам мячиком в тебя прямо, это понятно?» — сказал Павел по ходу матча.

«Хотел сказать пару слов о сегодняшней ситуации. Да что тут говорить… Не всегда, к сожалению, удаётся держать себя в руках. Бывают и такие моменты. Матч сегодня был очень тяжёлый. Я сам прекрасно понимаю, что я плохой пример подал таким отвратительным поведением, но всякое бывает, как говорится. Всем добра, и желаю всем держать себя в руках и не совершать такие действия. Если вам это настолько интересно, то перед мамой я извинился сразу же, как вышел с корта», — сказал Котов в социальных сетях.

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