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Российский теннисист обматерил мать во время матча

Российский теннисист Павел Котов обматерил мать во время матча турнира серии ATP Masters 1000 в Мадриде. Комментарий спортсмена доступен в Telegram-канале Tbn Tennis Team.

Российский теннисист обматерил мать во время матча
© globallookpress.com

«Мам, если ты сейчас не завалишь ***, я дам мячиком в тебя, это понятно?» — сказал спортсмен.

Позднее он заявил, что извинился перед матерью и добавил, что подал плохой пример своим отвратительным поведением. По словам Котова, ему не всегда удается держать себя в руках на корте.

В полуфинале квалификации Котов играл с представителем Бельгии Киммером Коппеянсом. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:6 в пользу россиянина.

Российские и белорусские теннисисты продолжают выступать на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе.

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