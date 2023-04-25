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Глава «Ролан Гаррос»: трудно представить турнир без Рафаэля Надаля

Глава теннисного турнира «Ролан Гаррос», бывшая первая ракетка мира из Франции Амели Моресмо поделилась мнением об участии в соревнованиях испанского теннисиста Рафаэля Надаля, обладателя титула чемпиона «Ролан Гаррос» в 2022 году.

Глава «Ролан Гаррос»: трудно представить турнир без Надаля
© Чемпионат.com

«Конечно, есть вероятность, что физическое состояние не позволит ему выступить, но я точно знаю, что Рафаэль сделает всё, чтобы попасть на турнир. Осталось ещё пять недель, и у меня есть надежда, и я буду продолжать надеяться. Было бы трудно представить «Ролан Гаррос» без него, потому что он является большой частью истории турнира в последние 20 лет. Я позитивный человек, поэтому верю, что у него всё будет хорошо», — цитирует Моресмо итальянское издание OA Sport.

Напомним, Рафаэль Надаль пропускает турниры в 2023 году после получения травмы на Открытом чемпионате Австралии. Спортсмен является восьмикратным победителем «Ролан Гаррос».

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