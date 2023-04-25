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В Польше подтвердили снятие российской теннисистки с рейса

В Польше подтвердили снятие российской теннисистки с рейса
© Lenta.ru

Польская авиакомпания LOT подтвердила снятие теннисистки Виталии Дьяченко с рейса из-за российского гражданства. Представителей организации цитирует РИА Новости.

«Польские авиалинии LOT не могли принять на своем рейсе гражданку Российской Федерации, действуя в соответствии с постановлением министра внутренних дел и администрации от 13 марта 2020 года о временном приостановлении или ограничении пограничного движения на определенных пунктах пересечения границы», — говорится в заявлении.

24 апреля сотрудники LOT не пустили Дьяченко на рейс из Каира в Варшаву, сославшись на правила авиакомпании. Спортсменка рассказала, что ей пришлось на 18 часов задержаться в египетском аэропорте. Из-за этого она пропустила соревнования в Ницце, куда планировала добраться с пересадкой в Польше.

32-летняя Дьяченко занимает 250-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе один титул на турнирах организации в парном разряде.

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