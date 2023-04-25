Карацев вышел в основную сетку «Мастерса» в Мадриде

В финале квалификационного раунда россиянин обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа. Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась победой Карацева в двух сетах со счётом 6:4, 6:2.

Карацев сделал три подачи навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-поинта из семи. Его оппонент выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-поинта.