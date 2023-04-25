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Карацев вышел в основную сетку «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в основную сетку турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Карацев вышел в основную сетку «Мастерса» в Мадриде
© globallookpress.com

В финале квалификационного раунда россиянин обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа. Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась победой Карацева в двух сетах со счётом 6:4, 6:2.

Карацев сделал три подачи навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-поинта из семи. Его оппонент выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-поинта.

В основной сетке «Мастерса» в Мадриде гарантированные места получили российские теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас, в финале прошлого сезона обыгравший немца Александра Зверева.

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