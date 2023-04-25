Ряд российских теннисистов подписали декларации о нейтралитете

«Как только мы сделали объявление, игроки смогли подписать декларации, и они могут это сделать вплоть до крайнего срока подачи заявок. Я не буду делиться подробностями о том, кто именно, но ряд игроков уже подписали.



Мы выслушали отзывы спортсменов за прошлый год, и они сказали, что хотели бы иметь возможность подписать декларацию. Они полностью понимают, на что они подписываются», — приводит слова Болтон Reuters.