Пятнадцатилетняя россиянка выиграла первый матч на турнире WTA

Россиянка Мирра Андреева в среду обыграла финалистку Открытого чемпионата США 2021 года канадку Лейлу Фернандес в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 15-летней Андреевой, получившей от организаторов турнира специальное приглашение (wild card). Ее следующей соперницей станет бразильянка Беатрис Хаддад Майя, посеянная на турнире под 13-м номером.

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Для россиянки победа над Фернандес стала первой на соревнованиях WTA. Ранее Андреева лишь один раз играла в основной сетке турнира WTA. В октябре 2022 года она уступила соотечественнице Анастасии Потаповой в первом круге соревнований в Тунисе, которые относились к категории WTA 250. Турнир в Мадриде относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA.

Андреева занимает 194-е место в рейтинге WTA. 23 апреля россиянка выиграла турнир Международной теннисной федерации (ITF) в Беллинцоне (Швейцария), победив в финале француженку Фиону Ферро (2:6, 6:1, 6:4). Андреева победила на втором турнире ITF категории W60 подряд. 16 апреля спортсменка завоевала титул на соревнованиях в Кьяссо (Швейцария), он стал для нее вторым на соревнованиях этой категории. Россиянка стала первой в истории теннисисткой, выигравшей несколько титулов на уровне W60 или выше до 16-летия. В текущем сезоне Андреева дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой - 7:6 (7:2), 4:6, 5:7.

Фернандес 20 лет, она занимает 49-е место в мировом рейтинге, на ее счету два титула WTA. Выход в финал Открытого чемпионата США 2021 года - ее лучший результат на турнирах Большого шлема.