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15-летняя россиянка Мирра Андреева одержала первую победу на турнирах WTA

Российская теннисистка, 15-летняя Мирра Андреева одержала первую победу на турнирах под эгидой WTA. В дебютном матче первого круга на турнире WTA-1000 спортсменка одержала победу над представительницей Канады Лейлой Фернандес. Встреча завершилась со счётом 2-0 (6:3, 6:4).

15-летняя россиянка одержала первую победу на турнирах WTA
© Чемпионат.com

Мирра Андреева только год является профессионалом в теннисе: спортсменка им стала в 2022 году. На этой неделе теннисистка вошла в топ-200 рейтинга WTA, в котором заняла 194-ю строчку. Из крупных турниров в 2023 году Андреева принимала участие в Открытом чемпионате Австралии для девушек, на котором дошла до финала, где уступила другой россиянке, Алине Корнеевой.

Во втором круге турнира в Мадриде Мирре Андреевой предстоит сыграть против 14-й ракетки мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майи. Матч пройдёт в четверг, 27 апреля. Начало — в 11:00 мск.

Ещё одна яркая юниорка – сестра Эрика Андреева, сестра Мирры. У нас выходило интервью с ней:

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