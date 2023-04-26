15-летняя россиянка одержала первую победу на турнирах WTA

Российская теннисистка, 15-летняя Мирра Андреева одержала первую победу на турнирах под эгидой WTA. В дебютном матче первого круга на турнире WTA-1000 спортсменка одержала победу над представительницей Канады Лейлой Фернандес . Встреча завершилась со счётом 2-0 (6:3, 6:4).

Мирра Андреева только год является профессионалом в теннисе: спортсменка им стала в 2022 году. На этой неделе теннисистка вошла в топ-200 рейтинга WTA, в котором заняла 194-ю строчку. Из крупных турниров в 2023 году Андреева принимала участие в Открытом чемпионате Австралии для девушек, на котором дошла до финала, где уступила другой россиянке, Алине Корнеевой.