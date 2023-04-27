Александр Зверев: «Знаю, каким игроком я был, и уверен, что снова могу им стать»

Иногда чувствую, что я совсем близко. В какие-то недели я чувствую, что снова могу выиграть турнир. Например, в Индиан-Уэллс, если бы я прошел Медведева, то мог бы выйти в финал и сыграть с Алькарасом. То же самое в Монте-Карло. А иногда случаются такие недели, как в Майами, где я получил небольшую травму. Бывают недели, как в Мюнхене, где снова не получается показать свой лучший теннис, и ты думаешь, что ты далеко.