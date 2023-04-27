Шевченко обыграл Вулфа и вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде

96-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), обыграв в матче первого круга представителя США Джеффри-Джона Вулфа (49-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 6:4, 6:4. Общая продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Шевченко шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Вулфа пять эйсов, пять ошибок на подаче и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В матче второго круга на турнире в Мадриде Александр Шевченко встретится с 37-й ракеткой мира, чехом Иржи Легечкой.