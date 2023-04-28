Касаткина обыграла Павлюченкову и вышла в 3-й круг турнира в Мадриде

Восьмая ракетка мира россиянка Дарья Касаткина пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во встрече второго круга Касаткина победила соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила три ошибки на своей подаче и реализовала пять брейк-пойнтов (из 12). Павлюченкова сумела два раза подать навылет, допустила семь двойных ошибок и смогла реализовать три брейк-пойнта (из 6).