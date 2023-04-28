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Кудерметова вышла в третий круг турнира в Мадриде, где может встретиться с Потаповой

Веронике пришлось не легко во встрече с 76-й ракеткой мира.

Кудерметова вышла в третий круг турнира в Мадриде
© globallookpress.com

13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в пятницу, 28 апреля, пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во встрече 1/32 финала она не без труда обыграла испанку Нурию Парризас-Диас (76-й номер мирового рейтинга).

Матч завершился победой Андреевой в двух сетах со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Общая продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут.

По ходу матча Вероника выполнила восемь подач навылет, допустила шесть двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 возможных. На счету Парризас-Диас оказался один эйс, одна ошибка на своей подаче и 4 брейка из 9 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Вероники Кудерметовой будет победительница матча между Анастасией Потаповой (Россия) и Жаклин Кристиан (Румыния).

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