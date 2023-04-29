Сафиуллин вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

В матче второго круга российский спортсмен обыграл американца Томми Пола (17-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Общая продолжительность встречи составила 2 часа 59 минут. На счету Сафиуллина один эйс, он не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Пол четыре раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и не реализовал ни одного из двух брейк-пойнтов.