Мирра Андреева установила рекорд турниров WTA-1000

Российская теннисистка Мирра Андреева, вышедшая в 1/8 финала турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания), установила рекорд турниров WTA этой категории.

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Мирра Андреева, которой в субботу, 29 апреля, исполнилось 16 лет, стала самой молодой теннисисткой, когда-либо выходившей в 1/8 финала турниров WTA-1000. Отсчёт ведётся с 2009 года, когда были проведены первые подобные соревнования.

В возрасте до 17 лет такого же результата на турнирах WTA разных категорий добивались лишь Аманда Анисимова, Кори Гауфф (обе — США) и Линда Фрухвиртова (Чехия).