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16-летняя российская теннисистка Андреева призналась в симпатии к Маррею, назвав его невероятным

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что испытывает, находясь в обществе лучших мировых теннисистов.

16-летняя российская теннисистка призналась в симпатии к Маррею
© globallookpress.com

"Конечно, я не ожидала, что окажусь здесь и буду играть с Соболенко в четвертом круге. Но мой уровень меня не удивляет. Потому что я знаю, на что способна на корте. Тут потрясающая атмосфера. Ты сидишь за обедом, а вокруг звезды. Видишь Энди Маррея – а он такой красивый в жизни! Такой потрясающий. Просто оказаться среди таких игроков – невероятно", - передает слова Андреевой TennisChannel.

29 апреля девушка отпраздновала 16-летие, а тремя днями ранее она впервые одержала победу на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), взяв верх над представительницей Канады Лейлой Фернандес на турнире в Мадриде. Затем россиянке покорились более именитые соперники: Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) и Магда Линетт (Польша), занимающие 14-е и 19-е место в рейтинге WTA соответственно. 1 мая Андреева в матче четвертого круга турнира в Мадриде сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

Стоит отметить, что на турнире из россиянок помимо Андреевой остались Екатерина Александрова, Анна Калинская, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова и Дарья Касаткина.

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