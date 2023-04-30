16-летняя российская теннисистка призналась в симпатии к Маррею

"Конечно, я не ожидала, что окажусь здесь и буду играть с Соболенко в четвертом круге. Но мой уровень меня не удивляет. Потому что я знаю, на что способна на корте. Тут потрясающая атмосфера. Ты сидишь за обедом, а вокруг звезды. Видишь Энди Маррея – а он такой красивый в жизни! Такой потрясающий. Просто оказаться среди таких игроков – невероятно", - передает слова Андреевой TennisChannel.