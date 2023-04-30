Российская теннисистка Касаткина обыграла украинку Цуренко в Мадриде

Российская теннисистка Дарья Касаткина в воскресенье, 30 апреля, обыграла украинку Лесю Цуренко в матче третьего круга турнира WTA, проходящего в Мадриде (Испания). Об этом пишет ТАСС.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу Касаткиной, посеянной на турнире под восьмым номером. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.

Уточняется, что в пятницу, 28 апреля, Касаткина обыграла Анастасию Павлюченкову со счетом 6:4, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 34 минуты.

Позднее в воскресенье на площадке встретятся Вероника Кудерметова (12-й номер посева) и Анастасия Потапова (21). Победительница в этом матче станет следующей соперницей Дарьи Касаткиной.

Напомним, что Касаткиной 26 лет, она занимает восьмое место в рейтинге WTA. Цуренко 33 года, она располагается на 77-й позиции мирового рейтинга.