Цуренко отказалась пожать руку Касаткиной после матча в Мадриде

Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась пожать руку россиянке Дарье Касаткиной после поражения в третьем круге крупного теннисного турнира в Мадриде. Об этом пишет РБК.

По данным телеканала, соперницы провели на корте полтора часа. Касаткина одержала уверенную победу в матче (6:4, 6:2). Личный счет противостояния теннисисток выровнялся и стал 2:2.

Сразу после матча Дарья и Леся подошли к сетке, но не обменялись рукопожатием. Украинка ограничилась тем, что пожала руку судье на вышке. После этого она покинула корт.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина не стала пожимать руку белорусской спортсменке Александре Саснович.