"Мы помахали друг другу": Касаткина об отказе Цуренко от рукопожатия

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что после матча третьего круга турнира в Мадриде против украинки Леси Цуренко они помахали друг другу у сетки.

Сегодня, 30-го апреля, россиянка одержала победу над Цуренко со счетом 6:4, 6:2 и вышла в четвертый круг турнира.

«Огорчает, что у украинцев еcть причины не подавать нам руки. Мы помахали друг другу. Рада этому», — цитирует Каcаткину в cвоем Twitter журналиcт Жозе Моргадо.

На своем предыдущем турнире, прошедшем в немецком Штутгарте, Касаткина потерпела поражение в первом круге от испанки Паулы Бадосы. Первая ракетка России проиграла на старте соревнований с разгромным счетом 1:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде.