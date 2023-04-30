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Российская теннисистка Касаткина заявила, что рада хотя бы помахать украинке Цуренко

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что после матча третьего круга турнира в Мадриде против украинки Леси Цуренко они помахали друг другу у сетки.

"Мы помахали друг другу": Касаткина об отказе Цуренко от рукопожатия
© globallookpress.com

Сегодня, 30-го апреля, россиянка одержала победу над Цуренко со счетом 6:4, 6:2 и вышла в четвертый круг турнира.

«Огорчает, что у украинцев еcть причины не подавать нам руки. Мы помахали друг другу. Рада этому», — цитирует Каcаткину в cвоем Twitter журналиcт Жозе Моргадо.

На своем предыдущем турнире, прошедшем в немецком Штутгарте, Касаткина потерпела поражение в первом круге от испанки Паулы Бадосы. Первая ракетка России проиграла на старте соревнований с разгромным счетом 1:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

В матче третьего раунда 25-летний теннисист оказался сильнее Ёсихито Нисиоки. Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счетом 6:2, 7:5. В четвертом круге Рублев встретится с соотечественником Кареном Хачановым.

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