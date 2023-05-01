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Российский теннисист объяснил нецензурную брань в адрес матери во время матча

Российский теннисист Павел Котов объяснил нецензурную брань в адрес матери во время матча турнира серии ATP Masters 1000 в Мадриде. Его слова приводит «Матч ТВ».

Российский теннисист объяснил нецензурную брань в адрес матери во время матча
© Lenta.ru

Спортсмен заявил, что во всем виноваты нервы.

«Я вел 5:2, затем счет стал 6:5 в пользу соперника, напряженный момент. Ты сильно переживаешь, и из-за этого могут происходить не очень хорошие вещи», — рассказал он.

Котов подчеркнул, что в повседневной жизни у него хорошие отношения с родственниками.

Об инциденте спортсмена с матерью стало известно 25 апреля.

«Мам, если ты сейчас не завалишь [лицо], я дам мячиком в тебя, это понятно?» — сказал он.

Позднее он заявил, что ему не всегда удается держать себя в руках на корте.

В полуфинале квалификации Котов играл с представителем Бельгии Киммером Коппеянсом. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:6 в пользу россиянина.

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