Чесноков рассказал, почему Шевченко не смог обыграть Медведева

«Шевченко провёл сегодня отличный матч. У него были отличные возможности в третьем сете, но он не дожал Медведева. Ему совсем чуть-чуть не хватило. Думаю, что ключевой момент встречи — нереализованные три брейк-пойнта при 4:3 в последнем сете. Это был шанс для Шевченко закрыть матч, но Александра внезапно психологически зажало. Думаю, у Медведева с Карацевым будет очень интересный матч», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.