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Чесноков: Хачанов очень хорошо сыграл с Рублёвым, не сломался на тай-брейке первого сета

Советский и российский теннисист, бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, победитель семи турниров ATP Андрей Чесноков прокомментировал победу Карена Хачанова над Андреем Рублёвым в российском дерби четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Чесноков: Хачанов очень хорошо сыграл с Рублёвым, не сломался на тай-брейке первого сета
© Чемпионат.com

«Карен очень хорошо играл. Было видно, как он хотел выиграть, как он настроился. Потрясающе отработал весь матч. Если брать счёт 5:4, когда Карен подавал на матч, очко при счёте 30-15, Рублёв гонял его по всем линиям, а Карен отрабатывал ногами. В итоге Рублёв ошибся. Матч очень хороший, на заглядение. Карен играл просто здорово. Не знаю, чего не хватило Рублёву. Хачанов не сломался в первом сете, когда начал проигрывать 2:5 на тай-брейке. Он настроился от начала до конца. Но Рублёв в порядке. Он может хорошо сыграть и в Риме, и на «Ролан Гаррос», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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