Карачев победил Медведева и вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Мадриде
Матч длился 1 час 38 минут.
Российский теннисист Аслан Карачев в четвертом круге "Мастерса" в Мадриде победил своего соотечественника Даниила Медведева со счетом 7:6 (7:1), 6:4.
Оба теннисиста обошлись без двойных ошибок. Карацев два раза подал навылет и реализовал оба своих брейк-поинта.
На счету Медведева четыре эйса и один брейк при четырех возможностях выиграть гейм на подаче соперника.
В четвертьфинале "Мастерса" Карацев сыграет с победителем матча Тэйлор Фритц (США) - Чичень Чжан (Китай).