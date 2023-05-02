Карачев победил Медведева и вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Мадриде

Матч длился 1 час 38 минут.

Российский теннисист Аслан Карачев в четвертом круге "Мастерса" в Мадриде победил своего соотечественника Даниила Медведева со счетом 7:6 (7:1), 6:4.

Оба теннисиста обошлись без двойных ошибок. Карацев два раза подал навылет и реализовал оба своих брейк-поинта.

На счету Медведева четыре эйса и один брейк при четырех возможностях выиграть гейм на подаче соперника.