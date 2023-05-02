Карацев обыграл Медведева и впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Аслан Карацев победил Даниила Медведева в четвертом круге в Мадриде – 7:6(1), 6:4.

Счет в личных встречах на уровне ATP стал 2:1 в пользу Карацева (в профессиональном туре в целом он ведет 4:1).

Карацев, занимающий сейчас 121-е место в рейтинге, впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». С учетом квалификации он выиграл шесть матчей подряд – впервые с января 2022-го.

Карацев прервал серию из трех поражений от соперников от топ-10. Прошлая победа была в Риме в 2021-м – тоже над Медведевым. Его баланс в матчах с соперниками этого уровня 6:7.