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Карацев обыграл Медведева и впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Аслан Карацев победил Даниила Медведева в четвертом круге в Мадриде – 7:6(1), 6:4.

Карацев обыграл Медведева и впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса»
© Sports.ru

Счет в личных встречах на уровне ATP стал 2:1 в пользу Карацева (в профессиональном туре в целом он ведет 4:1).

Карацев, занимающий сейчас 121-е место в рейтинге, впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». С учетом квалификации он выиграл шесть матчей подряд – впервые с января 2022-го.

Карацев прервал серию из трех поражений от соперников от топ-10. Прошлая победа была в Риме в 2021-м – тоже над Медведевым. Его баланс в матчах с соперниками этого уровня 6:7.

Теперь он поборется с Тэйлором Фрицем или Чжичжэнем Чжаном.

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