Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В четвертьфинальном матче Хачанов (10) со счётом 4:6, 5:7 проиграл действующему чемпиону соревнований, второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу (1). Встреча продлилась 1 час и 52 минуты. Отметим, что во втором сете Хачанов вёл со счётом 4:1, но упустил данное преимущество.