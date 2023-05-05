Надаль пройдёт последнее медицинское обследование перед турниром в Италии

По информации источника, эти медицинские тесты станут последними перед тем, как Надаль примет решение об участии в Открытом чемпионате Италии по теннису. Если врачи позволят испанскому спортсмену участвовать в соревнованиях, он с большой долей вероятности выступит и на «Ролан Гаррос». Открытый чемпионат Италии по теннису пройдёт с 8 по 21 мая в Риме.