Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своей мечте

«Моя мечта — стать одним из лучших теннисистов в истории. Знаю, это большая мечта, наверное, даже слишком большая. Но в нашем мире нужно мечтать о большем, мыслить масштабно. Я хочу быть частью этой элиты мирового тенниса, я буду работать для достижения цели», — приводит слова Алькараса Tennis Head.