Надаль обратился к болельщикам после снятия с «Мастерса» в Риме

«Мне очень жаль сообщать, что я не смогу быть в Риме. Вы все знаете, как больно мне пропустить ещё один из турниров, которые были так важны в моей профессиональной и личной карьере при всей любви и поддержке итальянских тифози.



Несмотря на то, что в последние дни я заметил улучшение, в течение многих месяцев я не мог тренироваться на высоком уровне, и для полного восстановления нужно время. У меня нет другого выбора, кроме как смириться с этим и продолжить работу. Обнимаю всех», — написал Надаль в соцсетях.