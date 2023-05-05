Штруфф — Карацев в полуфинале «Мастерса» в Мадриде: после двух сетов счет равный

Отметим, что ранее на турнирах АТР соперники встречались только один раз. И произошло это в квалификации текущих соревнований. Тогда в финальном раунде Карацев уверенно выиграл (6:4, 6:2) и вышел в основную сетку, а Штруфф чуть позже попал в неё как лаки-лузер, заменив одного из снявшихся теннисистов.