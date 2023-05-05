Карацев не сумел выйти в финал турнира серии "Мастерс" в Мадриде

Россиянин Аслан Карацев в пятницу уступил представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Мадриде.

© EPA-EFE/ Chema Moya

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу немца. Карацев попал в основную сетку соревнований через квалификацию, в финале которой обыграл Штруффа, однако немец также вышел в первый круг турнира. В финале турнира в Мадриде теннисист из Германии встретится со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

На соревнованиях в Мадриде Карацев обыграл серба Ласло Дерье, нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа (23-й номер посева), австралийца Алекса де Минаура (16), своего соотечественника Даниила Медведева (2) и китайца Чжан Чжичжэня. Благодаря победе над Медведевым Карацев, на данный момент занимающий 121-е место в рейтинге ATP, вернется в топ-100 мирового рейтинга. Его наивысшей позицией в мировом рейтинге было 14-е место, 20 февраля 2023 года он покинул первую сотню.

Карацеву 29 лет, на его счету три титула ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Штруффу 33 года, он занимает 65-е место в мировом рейтинге, на его счету нет побед на турнирах под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертого круга.