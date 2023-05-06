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Квитова снялась с турнира WTA-1000 в Риме

Чешская теннисистка, десятая ракетка мира Петра Квитова не выступит на турнире категории WTA-1000, который пройдёт в Риме (Италия) с 8 по 21 мая 2023 года.

Квитова снялась с турнира WTA-1000 в Риме
© Чемпионат.com

«К сожалению, моя правая нога всё ещё причиняет мне боль, поэтому, посоветовавшись с моей командой, я приняла трудное решение сняться с турнира в Риме. Я буду скучать по прекрасному городу, итальянским болельщикам и желаю всем отличной недели на турнире. Я буду усердно работать, чтобы быть готовой к Открытому чемпионату Франции», — написала спортсменка на странице в социальной сети.

Напомним, в 2023 году Квитова уже выигрывала турнир категории WTA-1000. Она является действующей чемпионкой соревнований в Майами, проходивших в марте этого года.

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