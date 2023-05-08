Теннисистка Касаткина потеряла восьмую позицию в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде. Лидировать по-прежнему продолжает польская теннисистка Ига Свентек. У нее 9625 очков. На турнире серии "Мастерс" в Мадриде она смогла дойти до финала, где уступила представительнице Белоруссии Арине Соболенко со счетом 3:6, 6:3, 3:6.
Предыдущий турнир в Штутгарте закончился победой польской спортсменки. На второй строчке расположилась Арина Соболенко (7881 очко). Она смогла сократить отставание благодаря победе в очном матче над Свентек в Мадриде. Тройку лидеров также занимает американа Джессика Пегула (5300 очков). В финале парного разряда в Мадриде она вместе со своей соотечественницей Кори Гауфф уступила в финале.
Из россиянок лучшей продолжает оставаться Дарья Касаткина. Однако, в обновленном рейтинге она потеряла одну позицию, опустившись с 8-го на 9-е место. В топ-25 помимо Касаткиной присутствует еще четверо россиянок. Это Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова. Они занимают 12-е, 16-е, 22-е и 25-е место соответственно. Ранее Людмила Самсонова рассказала, почему некоторые считают ее сумасшедшей.