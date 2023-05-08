Сафиуллин обыграл Соузу на «Мастерсе» в Риме

Встреча завершилась со счётом 2:0. В первом сете Сафиуллин одержал победу со счётом 6:1, а во втором — 6:3. Роман сделал пять подач навылет, реализовал четыре брейк-поинта допустил три двойные ошибки. У Соузы две подачи навылет, ноль реализованных брейк-поинтов и одна двойная ошибка. В следующем раунде Сафиуллин встретится с победителем пары Галан — Коприва.