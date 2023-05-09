Сафиуллин вышел в основную сетку «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в основную сетку турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме (Италия). В финальном раунде квалификации Сафиуллин нанёс поражение представителю Чехии Виту Коприве со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

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Сафиуллин дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Коприва сделал три эйса, шесть раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Теннисисты второй раз встречались в квалификациях и челленджерах, оба матча выиграл россиянин.