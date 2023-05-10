Медведев: "Люди сами определяют своё отношение ко мне"

«Изменилось ли ко мне отношение за последние 15 месяцев? Да, мне нравится, что люди сами определяют своё отношение ко мне, исходя из того, кто я есть. То же самое и с другими игроками. Не думаю, что что-то изменилось. Они знают, кто я. Знают мою позицию. Я могу пообщаться на разные темы. Друзья, которые были у меня в туре, остались друзьями. С другими я общаюсь меньше, с теми, кого не могу назвать лучшими друзьями, но и тут ничего не изменилось. Конечно, мнение публики… Люди, которые видят меня на корте, или те, кто не знает теннис, но знает моё имя, Медведев… Тут ситуация может измениться, но они не знают меня в реальной жизни. То же самое и в отношении турниров. Я знаком со всеми директорами турниров, сотрудниками ATP. Конечно, мы не ужинаем вместе, но меня знают, исходя из того, что видят. И можете решать, нравлюсь я вам или нет. Отвечая на ваш вопрос — ничего особо не изменилось. Мне нравится теннис, нравится выступать в туре», — ответил Медведев на пресс-конференции.