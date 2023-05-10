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Медведев пожаловался на размер корта перед турниром в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев перед турниром в Риме снова пожаловался на размер корта. Как сообщает «Газета.ru», во время тренировки с американцем Тейлором Фрицем он касался ограждения, из-за чего проигрывал розыгрыши.

Медведев пожаловался на размер корта перед турниром в Риме
© РИА Новости

«Сегодня в Риме я тренировался с Фрицем. Он нанес несколько хороших ударов. Когда я бежал за ними, то касался ограждения и из-за этого проигрывал розыгрыши», — рассказал Медведев.

Турнир в Риме пройдет с 10 по 21 мая. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Напомним, что на прошлой неделе Медведев опустился в общем зачете на вторую строчку, уступив первое место испанцу Карлосу Алькарасу. Джокович, который пропустил мадридский «Мастерс», сейчас занимает третью строчку.

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